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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ВОЗОБНОВИЛ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ
18:03 29.09.2021
ОАО «Белинвестбанк» возобновило прием анкет на рефинансирование кредитов на потребительские нужды «Трейд ин».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, «Трейд ин» – удачный способ рефинансирования кредита на потребительские нужды, который выплачивается в другом банке. Особенно если процент выплат по нему превышает 23,9% (2,332СКО). Именно такая сегодня ставка по кредиту «Трейд ин».
Претендовать на него можно в случае: наличия кредита на потребительские нужды или овердрафта, ранее предоставленного другим банком Республики Беларусь; наличия несколько кредитов или овердрафтов, предоставленных разными банками Республики Беларусь.
Воспользоваться кредитом «Трейд ин» можно по истечении одного года со дня заключения кредитного договора в ином банке.
Способ предоставления – безналичное перечисление. Денежные средства могут быть перечислены в оплату на погашение суммы основного долга или в оплату суммы основного долга и на текущий (расчетный) банковский счет кредитополучателя, открытый в Белинвестбанке.
Второй вариант возможен только в случае предоставления кредита в сумме, превышающей сумму основного долга по рефинансируемому аналогу.
Возможно досрочное погашение без штрафных санкций и дополнительных платежей.
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