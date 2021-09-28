С 1 октября 2021 года закроется программа повышения лояльности «Каждый день с ВТБ и Visa».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), начисление бонусных баллов по итогам 3 квартала 2021 года будет происходить в соответствии с условиями программы.

Обмен бонусных баллов, начисленных в период проведения программы, на сертификаты возможен до 30 ноября 2021 года включительно.

Ознакомиться подробнее с условиями программы можно здесь.