БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ДАБРАБЫТ ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ДВУМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

16:02 29.09.2021 ОАО «Банк Дабрабыт» с 9 сентября 2021 года изменило размер процентных ставок по вновь двум заключаемым (переоформляемым на новый срок) договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вкладам «Шчодры» со сроком размещения 7 месяцев и «Хуткi» со сроками размещения 6-11 месяцев ставка составляет 17,0% годовых.