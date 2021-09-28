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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ДАБРАБЫТ ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ДВУМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


16:02 29.09.2021

ОАО «Банк Дабрабыт» с 9 сентября 2021 года изменило размер процентных ставок по вновь двум заключаемым (переоформляемым на новый срок) договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вкладам «Шчодры» со сроком размещения 7 месяцев и «Хуткi» со сроками размещения 6-11 месяцев ставка составляет 17,0% годовых.
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