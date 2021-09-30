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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСИ ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ


14:08 29.09.2021

Нацбанк, Ассоциация белорусских банков, Ассоциация лизингодателей, Ассоциация развития финансового рынка, Республиканская ассоциация микрофинансовых организаций в сентябре 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в целях укрепления доверия потребителей финансовых услуг к финансовым продуктам, финансовым организациям и финансовой системе в целом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, меморандум открыт для присоединения иных ассоциаций участников финансового рынка и является основополагающим документом для дальнейшего взаимодействия Национального банка с ними по различным направлениям.

Национальный банк придает большое значение роли ассоциаций участников финансового рынка в работе по поддержанию и укреплению доверия потребителей финансовых услуг к финансовой системе. Разрабатываемые ими документы должны включать как правила рыночного поведения, обязательные для своих членов, так и общие подходы по социально ответственному предоставлению финансовых услуг, по повышению финансовой грамотности населения и по порядку рассмотрения обращений потребителей.

В рамках меморандума планируется на основе принципов добросовестного (ответственного) поведения, включенных в соответствующие кодексы, разрабатывать и внедрять в деятельность финансовых организаций добросовестные практики предоставления финансовых услуг. К работе в данном направлении предполагается привлекать представителей обществ по защите прав потребителей, заинтересованных государственных органов, а также иных организаций.

Меморандум предусматривает совершенствование механизмов взаимодействия с потребителями финансовых услуг в части разработки общих подходов по рассмотрению жалоб и урегулированию спорных ситуаций. Качественное рассмотрение обращения потребителя на уровне исполнителя финансовых услуг и (или) профильной ассоциации (союза) позволяет нивелировать риски создания и поддержания отрицательного имиджа как отдельного сегмента финансового рынка, так и финансовой системы.

Кроме того, планируется повысить информационную открытость финансовых организаций в части порядка оказания финансовых услуг, в том числе на основе анализа поступающих обращений граждан. При этом предполагается, что профильные ассоциации (союзы) участников финансового рынка будут осуществлять консультирование потребителей, в том числе по порядку реализации и защиты своих прав.

Ожидается, что «реализация указанных, а также иных направлений сотрудничества, предусмотренных меморандумом, будет способствовать установлению прозрачных, доверительных отношений между потребителями, исполнителями финансовых услуг и их профильными ассоциациями (союзами), а также позволит повысить доступность финансовых услуг».
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