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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «ДЛЯ СЕБЯ»


11:59 29.09.2021

ЗАО «МТБанк» вносит изменения в условия начисления и выплаты мани-бэк в рамках правил программы лояльности «Для себя».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентной ставки для расчета мани-бэк по операциям безналичной оплаты в аптеках, совершенным с 1 октября 2021 года, составит 5%.

Кроме того, с 1 октября максимальная сумма мани-бэк, которая может быть зачислена в течение месяца на счет клиента, устанавливается в размере 30 (тридцать) белорусских рублей.
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