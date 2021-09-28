|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКИ NEMBO
10:00 29.09.2021
ЗАО «Идея Банк» с 29 сентября 2021 г. останавливает работу онлайн-площадки Nembo.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, работа онлайн-площадки Nembo прекращается в связи с присоединением Идея Банка к МТБанку.
Переход в новую систему потребует нескольких дней, во время которых площадка будет недоступна.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2021
Курсы в банках
на 29.09.2021
Конвертация в банках
на 29.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте