БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКИ NEMBO

10:00 29.09.2021 ЗАО «Идея Банк» с 29 сентября 2021 г. останавливает работу онлайн-площадки Nembo. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, работа онлайн-площадки Nembo прекращается в связи с присоединением Идея Банка к МТБанку. Переход в новую систему потребует нескольких дней, во время которых площадка будет недоступна.