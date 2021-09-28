БНБ-Банк и инвестиционные фонды Triodos Fair Share Fund и Triodos Microfinance Fund, находящиеся под управлением Triodos Investment Management, 22 сентября заключили соглашение о синдицированном кредите на 5 миллионов евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, привлеченные 5 миллионов евро будут предназначены для финансирования белорусских компаний малого и среднего бизнеса.

В течение последнего года между банком и Triodos Investment Management состоялся ряд сделок на общую сумму 14 миллионов евро. Средства были направлены на кредитование малого и среднего бизнеса в Беларуси.

Triodos Investment Management (Triodos IM) объединяет инвесторов, которые хотят вкладывать денежные средства в инновационные предприятия и социально-ответственными организации с целью достижения долгосрочных позитивных изменений.