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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ПРИВЛЕК 5 МЛН ЕВРО ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ
17:34 28.09.2021
БНБ-Банк и инвестиционные фонды Triodos Fair Share Fund и Triodos Microfinance Fund, находящиеся под управлением Triodos Investment Management, 22 сентября заключили соглашение о синдицированном кредите на 5 миллионов евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, привлеченные 5 миллионов евро будут предназначены для финансирования белорусских компаний малого и среднего бизнеса.
В течение последнего года между банком и Triodos Investment Management состоялся ряд сделок на общую сумму 14 миллионов евро. Средства были направлены на кредитование малого и среднего бизнеса в Беларуси.
Triodos Investment Management (Triodos IM) объединяет инвесторов, которые хотят вкладывать денежные средства в инновационные предприятия и социально-ответственными организации с целью достижения долгосрочных позитивных изменений.
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