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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА БЕЛВЭБ СОСТОИТСЯ 11 ОКТЯБРЯ
16:23 28.09.2021
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» состоится 11 октября 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании речь пойдет об изменении Устава ОАО «Банк БелВЭБ».
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