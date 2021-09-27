С 28 сентября Беларусбанк расширяет сервис по доставке карточек почтой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь в Интернет-банкинге крупнейшего банка можно заказать карточку, как к новому, так и к действующему счету с доставкой в почтовый ящик клиента.

«Нам важно, чтобы качество сервисов нашего банка находилось на высоком уровне и соответствовало ожиданиям клиентов, – отметила заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина. – Беларусбанк следует в ногу со временем и уделяет пристальное внимание пожеланиям своих клиентов. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, дистанционное оформление банковских продуктов набирает популярность. Уверена, клиенты банка по достоинству оценят все преимущества сервиса по заказу карточек в Интернет-банкинге с доставкой на дом».

Карточку доставят в почтовый ящик по адресу, который укажет клиент. Если почтового ящика нет или он открыт, то за готовой карточкой нужно обратиться в отделение почты. Там она будет храниться в течение 30 дней после поступления, по истечению этого времени ее вернут в банк.

Подробнее с условиями сервиса по доставке карточек по почте можно ознакомиться здесь.