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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК РАСШИРЯЕТ СЕРВИС ПО ДОСТАВКЕ КАРТОЧЕК ПОЧТОЙ
11:49 28.09.2021
С 28 сентября Беларусбанк расширяет сервис по доставке карточек почтой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь в Интернет-банкинге крупнейшего банка можно заказать карточку, как к новому, так и к действующему счету с доставкой в почтовый ящик клиента.
«Нам важно, чтобы качество сервисов нашего банка находилось на высоком уровне и соответствовало ожиданиям клиентов, – отметила заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина. – Беларусбанк следует в ногу со временем и уделяет пристальное внимание пожеланиям своих клиентов. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, дистанционное оформление банковских продуктов набирает популярность. Уверена, клиенты банка по достоинству оценят все преимущества сервиса по заказу карточек в Интернет-банкинге с доставкой на дом».
Карточку доставят в почтовый ящик по адресу, который укажет клиент. Если почтового ящика нет или он открыт, то за готовой карточкой нужно обратиться в отделение почты. Там она будет храниться в течение 30 дней после поступления, по истечению этого времени ее вернут в банк.
Подробнее с условиями сервиса по доставке карточек по почте можно ознакомиться здесь.
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