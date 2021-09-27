БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ГОМЕЛЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАБОТА УРМ № 314 СТАТУСБАНКА

09:42 28.09.2021 ОАО «СтатусБанк» с 28 сентября 2021 г. приостанавливает работу УРМ № 314 в Гомеле (ул. Хатаевича, 9. Гипермаркет «Евроопт»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.