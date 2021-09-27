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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ГОМЕЛЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАБОТА УРМ № 314 СТАТУСБАНКА
09:42 28.09.2021
ОАО «СтатусБанк» с 28 сентября 2021 г. приостанавливает работу УРМ № 314 в Гомеле (ул. Хатаевича, 9. Гипермаркет «Евроопт»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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