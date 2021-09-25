Сбер Банк снизил ставки по «народным» кредитам на Geely.

Теперь кредит на покупку автомобиля белорусской сборки можно привлечь под 5,5% годовых.

Раньше кредиты на Geely обходились в 7% годовых, а сейчас – на 1,5 п.п. меньше. Такие условия будут действовать для покупателей первые 2 или 3 года в зависимости от размера взноса: если внести своими деньгами хотя бы 25% от стоимости машины, то льготную ставку зафиксируют на 36 месяцев, если меньше – на 24. В последующем проценты будут равны ставке рефинансирования, увеличенной на 9,77 п.п.

Банк готов предоставить финансирование на покупку любой модели Geely, собираемой в Беларуси. Максимальный срок кредита – 7 лет, но погасить долг можно досрочно. Залог как таковой не требуется – им выступает приобретаемый автомобиль со страховкой. Заявка рассматривается менее получаса.

«Мы сделали наш популярный кредит на новые автомобили Geely еще более доступным, – отметил заместитель председателя правления Сбер Банка Олег Бородко. – Сейчас вполне подходящий для этого момент: наш давний партнер Белджи обновил свою линейку. На наш взгляд, эти два фактора будут стимулировать развитие автомобильного рынка страны».

По статистике, чаще всего Geely в кредит покупают мужчины. Средний возраст – 42 года. Обычно с помощью банка покрывают большую часть стоимости Geely: 15-20 тысяч рублей выделяют из личных сбережений, порядка 30 тысяч – заемные средства.

Среди моделей успехом пользуется кроссовер Geely Atlas. Кроме того, кредиты часто берут на компактный кроссовер Geely CoolRay, кросс-хэтчбек Geely GS и купе-кроссовер Geely Tugella.