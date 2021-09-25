|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО «НАРОДНЫМ» КРЕДИТАМ НА GEELY
17:44 27.09.2021
Сбер Банк снизил ставки по «народным» кредитам на Geely.
Теперь кредит на покупку автомобиля белорусской сборки можно привлечь под 5,5% годовых.
Раньше кредиты на Geely обходились в 7% годовых, а сейчас – на 1,5 п.п. меньше. Такие условия будут действовать для покупателей первые 2 или 3 года в зависимости от размера взноса: если внести своими деньгами хотя бы 25% от стоимости машины, то льготную ставку зафиксируют на 36 месяцев, если меньше – на 24. В последующем проценты будут равны ставке рефинансирования, увеличенной на 9,77 п.п.
Банк готов предоставить финансирование на покупку любой модели Geely, собираемой в Беларуси. Максимальный срок кредита – 7 лет, но погасить долг можно досрочно. Залог как таковой не требуется – им выступает приобретаемый автомобиль со страховкой. Заявка рассматривается менее получаса.
«Мы сделали наш популярный кредит на новые автомобили Geely еще более доступным, – отметил заместитель председателя правления Сбер Банка Олег Бородко. – Сейчас вполне подходящий для этого момент: наш давний партнер Белджи обновил свою линейку. На наш взгляд, эти два фактора будут стимулировать развитие автомобильного рынка страны».
По статистике, чаще всего Geely в кредит покупают мужчины. Средний возраст – 42 года. Обычно с помощью банка покрывают большую часть стоимости Geely: 15-20 тысяч рублей выделяют из личных сбережений, порядка 30 тысяч – заемные средства.
Среди моделей успехом пользуется кроссовер Geely Atlas. Кроме того, кредиты часто берут на компактный кроссовер Geely CoolRay, кросс-хэтчбек Geely GS и купе-кроссовер Geely Tugella.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 27.09.2021
Курсы в банках
на 27.09.2021
Конвертация в банках
на 27.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте