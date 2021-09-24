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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПЛАТИТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЗА НОВЫХ КЛИЕНТОВ
12:56 27.09.2021
Банк ВТБ (Беларусь) представил новую партнерскую программу «Стань партнером банка» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которая предусматривает вознаграждение в сумме до 297 BYN за одного нового клиента.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в случае привлечения партнером свыше 3 клиентов в месяц к вознаграждению применяется повышенный коэффициент.
Для того чтобы стать партнером, необходимо заключить договор с банком и затем рекомендовать клиентам рассмотреть условия обслуживания в ВТБ. Персональный менеджер банка самостоятельно проведет переговоры с клиентом и подберет наиболее оптимальные условия обслуживания.
Помимо этого, каждый привлеченный клиент получит один из предложенных бонусов на обслуживание и сможет самостоятельно выбрать необходимые условия для ведения бизнеса с ВТБ.
«Мы уверены, что наша новая программа поможет объединить вокруг себя бизнес-партнеров и клиентов банка, а также сделает обслуживание более удобным и выгодным», - отметила Виктория Смирнова, исполнительный директор банка ВТБ (Беларусь).
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