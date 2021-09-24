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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛИНВЕСТБАНКА ПРОЙДЕТ 8 ОКТЯБРЯ
11:08 27.09.2021
8 октября состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» и избрании его нового состава.
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