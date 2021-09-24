8 октября состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» и избрании его нового состава.