Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ОАО «АСБ Беларусбанк» рейтинг кредитоспособности на уровне byAA+.

Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, прогноз по рейтингу – стабильный.

С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной рейтинговой шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации Беларусбанку присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу – стабильный.

По мнению агентства, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями на территории Республики Беларусь, адекватной оценкой достаточности капитала, рентабельности и качества активов, приемлемой ликвидной позицией, а также умеренно высоким уровнем корпоративного управления.