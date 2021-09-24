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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АГЕНТСТВО «ЭКСПЕРТ РА» ПРИСВОИЛО БЕЛАРУСБАНКУ РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ НА УРОВНЕ BYAA+
18:23 24.09.2021
Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ОАО «АСБ Беларусбанк» рейтинг кредитоспособности на уровне byAA+.
Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, прогноз по рейтингу – стабильный.
С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной рейтинговой шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации Беларусбанку присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу – стабильный.
По мнению агентства, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями на территории Республики Беларусь, адекватной оценкой достаточности капитала, рентабельности и качества активов, приемлемой ликвидной позицией, а также умеренно высоким уровнем корпоративного управления.
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