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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПОВЫШАЕТ РАЗМЕР СТАВОК ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
11:43 24.09.2021
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по вкладу составляют: срок возврата 5 месяцев - 17% годовых; срок возврата 7 месяцев - 17,4% годовых; срок возврата 13 месяцев - 18% годовых; срок возврата 26 месяцев - 17,24% годовых.
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