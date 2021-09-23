БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ПОВЫШАЕТ РАЗМЕР СТАВОК ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

11:43 24.09.2021 Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по вкладу составляют: срок возврата 5 месяцев - 17% годовых; срок возврата 7 месяцев - 17,4% годовых; срок возврата 13 месяцев - 18% годовых; срок возврата 26 месяцев - 17,24% годовых.