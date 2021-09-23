Нацбанк Беларуси прокомментировал указ № 363 "О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания", который принят "в целях повышения качества и доступности банковских услуг, усиления социальной защищенности граждан".

Как отмечается в сообщении регулятора, основной отличительной особенностью базового счета от обычного текущего (расчетного) банковского счета является возможность бесплатно совершать следующие операции:

открытие и закрытие базового счета;

зачисление на него выплат социального характера, заработной платы и приравненных к ней выплат, стипендий;

переводы денежных средств между базовым счетом и иными счетами его владельца, открытыми в этом же банке;

перечисление с базового счета денежных средств на иной счет по причине его закрытия, при переносе в другой банк или переоформлении в текущий счет внутри одного банка; расчеты за товары (работы, услуги), в том числе в интернете или через ЕРИП, при использовании платежных инструментов или систем дистанционного банковского обслуживания;

снятие наличных денежных средств через кассы, банкоматы и другую инфраструктуру банка, в котором открыт базовый счет, в связи с его закрытием либо в определенном объеме, который будет установлен в подзаконном акте; переоформление текущего счета в базовый счет и обратно, иные операции, установленные Национальным банком.

Указ предоставляет право физическому лицу на открытие одного базового счета в банковской системе и выбор банка для обслуживания из числа банков, открывающих базовые счета.

Согласно указу, банки с долей государства более 50% обязаны открывать базовые счета, негосударственные банки имеют такое право, но не обязаны открывать базовые счета физическим лицам.

«Наличие базового счета не ограничивает право физического лица на открытие в банках иных счетов и использование различных платежных инструментов в соответствии с банковским законодательством», - говорится в комментарии.

Для физических лиц обязательность открытия базового счета предусмотрена только в случаях, когда они желают или обязаны в соответствии с актами законодательства получать социальные и приравненные к ним выплаты в безналичной форме. При этом переход от действующей практики получения указанных выплат к новой будет осуществляться постепенно до 1 июля 2025 г.

Наряду с этим указ не ограничивает возможности физических лиц по получению социальных выплат в наличной форме через почтовые отделения.

Для нанимателей предусмотрена обязанность перечислять причитающиеся физическому лицу денежные средства в виде заработной платы и приравненных к ней выплат на указанный работником базовый счет. Порядок, условия и форма представления сведений о базовом счете в банк определяется работодателем самостоятельно с учетом требований законодательства.

«Следует отметить, что современные банковские технологии позволяют работодателям быстро и с максимальным исключением ручного труда формировать реестры своих работников для такого перечисления вне зависимости от банка, в котором открыт счет получателя. Для этого достаточно направить в обслуживающий работодателя банк одно сводное платежное поручение на перевод денежных средств в пользу разного количества работников, как имеющих счета в банке-отправителе или разных банках, так и получающих наличные денежные средства в различных банках без открытия им счетов», - отмечается в комментарии.

При этом в целях предупреждения необоснованного завышения размера банковской комиссии, уплачиваемой нанимателем при перечислении указанных выплат на базовые счета, устанавливаются ограничения на размер такого вознаграждения. В соответствии с Указом оно не должно превышать размер вознаграждения за перечисление заработной платы и приравненных к ней выплат на базовые счета и текущие счета, открытые в банке-отправителе.

По сути, создаются условия для расширения числа банков, участвующих в выплате пенсий и иных социальных выплат. При этом для работников устанавливается возможность самостоятельного выбора банка для открытия счета для зачисления заработной платы.

Владелец базового счета может совершать операции по нему в соответствии с порядком, установленным банковским законодательством, в том числе посредством современных платежных инструментов. При этом определено, что банки могут предоставлять физическим лицам доступ к базовому счету посредством банковской платежной карточки только национальной платежной системы, кобейджинговой карточки двух платежных систем, оператором одной из которых является резидент Республики Беларусь, либо иного белорусского платежного инструмента.

«Принятые решения улучшат защиту законных прав и интересов потребителей платежных услуг в части свободного выбора таких услуг, будут способствовать минимизации расходов граждан по наиболее востребованным банковским операциям, а также стимулировать конкуренцию в банковской системе страны», - считают в Нацбанке.