Беларусбанк возобновляет кредитование экспортеров в рамках Программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Банка развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредиты будут выдаваться представителям малого и среднего бизнеса, которые экспортируют свою продукцию и услуги за пределы Беларуси.

Процентная ставка по таким кредитам на сегодняшний день составляет 11,25% годовых. Также установлен срок возврата — это июль 2022 года.

С момента начала сотрудничества двух банков по поддержке представителей МСП Беларусбанк выдал кредитов на 73,4 млн рублей.