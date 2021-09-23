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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ КРЕДИТЫ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ


17:48 23.09.2021

Беларусбанк возобновляет кредитование экспортеров в рамках Программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Банка развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредиты будут выдаваться представителям малого и среднего бизнеса, которые экспортируют свою продукцию и услуги за пределы Беларуси.

Процентная ставка по таким кредитам на сегодняшний день составляет 11,25% годовых. Также установлен срок возврата — это июль 2022 года.

С момента начала сотрудничества двух банков по поддержке представителей МСП Беларусбанк выдал кредитов на 73,4 млн рублей.
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