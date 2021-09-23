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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК «РЕШЕНИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ КАРТУ «R-КРЕДИТКА»


15:05 23.09.2021

ЗАО «Банк «Решение» предлагает новый продукт «R-Кредитка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «R-Кредитка» – это премиальная карта Visa Gold с возобновляемой кредитной линией на сумму от 500 до 3 000 белорусских рублей.

Период возобновляемости кредитной линии составляет 24 месяца, весь срок кредитования – 36 месяцев. Другими словами, в течение двух лет можно пользоваться средствами, после чего есть еще 12 месяцев на погашение долга по кредиту.

Ставка по кредиту плавающая и зависит от размера расчетной величины стандартного риска по кредитам физических лиц, который ежемесячно устанавливает Национальный банк, в сентябре – 19,02% годовых.

Проценты будут начисляться только на фактически потраченную сумму, а возобновляемая кредитная линия позволит Вам снова пользоваться той частью кредита, которая уже погашена.

Кроме этого, при оформлении «R-Кредитки» будут доступны следующие преимущества: доступ к кредитному лимиту в режиме 24/7; карта мгновенного выпуска, которую можно получить за один визит в отделение банка; снятие наличных в банкоматах и кассах банка без комиссии; бесплатный выпуск премиальной карты Visa Gold, которая позволяет получать скидки и специальные предложения от платежной системы; СМС-оповещения обо всех операциях по карте без взимания платы.
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