С 1 октября 2021 г. работоспособность карт ЗАО «Идея Банк» будет ограничена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до 26 октября 2021 г. по картам будут доступны только платежи в ЕРИП и произвольные платежи в СДБО Идея Банка, после чего они перестанут работать.

Кроме того, с 1 октября 2021 г. будут отключены все банкоматы Идея Банка. Снять наличные по картам можно без комиссии в кассах Идея Банка и в банкоматах МТБанка.