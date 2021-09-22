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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ОГРАНИЧИВАЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВОИХ КАРТ И ОТКЛЮЧАЕТ БАНКОМАТЫ
12:42 23.09.2021
С 1 октября 2021 г. работоспособность карт ЗАО «Идея Банк» будет ограничена.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до 26 октября 2021 г. по картам будут доступны только платежи в ЕРИП и произвольные платежи в СДБО Идея Банка, после чего они перестанут работать.
Кроме того, с 1 октября 2021 г. будут отключены все банкоматы Идея Банка. Снять наличные по картам можно без комиссии в кассах Идея Банка и в банкоматах МТБанка.
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