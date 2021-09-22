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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ В НОЧЬ НА 24 СЕНТЯБРЯ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ
09:52 23.09.2021
24 сентября 2021 года с 03:20 до 04:00 будут проводиться технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени, сообщает ОАО «Банковский процессинговый центр».
«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», - говорится в сообщении.
Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства.
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