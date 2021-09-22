БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАРУСИ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ В НОЧЬ НА 24 СЕНТЯБРЯ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ

09:52 23.09.2021 24 сентября 2021 года с 03:20 до 04:00 будут проводиться технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени, сообщает ОАО «Банковский процессинговый центр». «В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», - говорится в сообщении. Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства.