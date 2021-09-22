БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АЛЬФА-БАНКА ВСТУПЯТ В СИЛУ 23 СЕНТЯБРЯ

17:09 22.09.2021 С 23 сентября 2021 года вступят в силу изменения в Перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменен размер комиссии за: исполнение платежных инструкций клиента для осуществления переводов денежных средств со счетов для учета средств на временной основе/с текущих (расчетных) банковских счетов; осуществление перевода посредством услуги InSync.by по реквизитам, заданным клиентом, в пользу физических лиц на счета, открытые за пределами Республики Беларусь; прием через кассу Банка наличных денежных средств от клиента для зачисления на текущий (расчетный) счет юридического лица/ индивидуального предпринимателя, открытый в Банке.