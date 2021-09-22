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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АЛЬФА-БАНКА ВСТУПЯТ В СИЛУ 23 СЕНТЯБРЯ
17:09 22.09.2021
С 23 сентября 2021 года вступят в силу изменения в Перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменен размер комиссии за:
исполнение платежных инструкций клиента для осуществления переводов денежных средств со счетов для учета средств на временной основе/с текущих (расчетных) банковских счетов;
осуществление перевода посредством услуги InSync.by по реквизитам, заданным клиентом, в пользу физических лиц на счета, открытые за пределами Республики Беларусь;
прием через кассу Банка наличных денежных средств от клиента для зачисления на текущий (расчетный) счет юридического лица/ индивидуального предпринимателя, открытый в Банке.
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