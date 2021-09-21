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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВЫХ СПОСОБАХ МОШЕННИЧЕСТВА
10:37 22.09.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» проинформировало о новой схеме мошенничества, которая набирает обороты в Беларуси: чтобы выманить у владельцев платежных карт информацию для доступа к их системам дистанционного банковского обслуживания, злоумышленники теперь представляются работниками интернет-магазинов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, клиенту банка звонят и сообщают, что на его имя оформлен онлайн-кредит или оставлена заявка на приобретение товара. Разумеется, держатель карты все отрицает и объясняет, что произошла ошибка. Тогда мнимые сотрудники онлайн-маркета советуют отменить заказ. Под этим предлогом они уточняют, в каком банке обслуживается клиент, и просят сообщить информацию, с помощью которой можно получить доступ к счетам держателя карты через системы дистанционного банковского обслуживания, например, посредством мобильного приложения или интернет-банкинга.
Кроме того, злоумышленники могут интересоваться SMS-сообщениями из банка, содержащими коды подтверждения операций.
В Беларусбанке просят помнить, что для совершения преступления могут быть использованы любые, даже, на первый взгляд, самые незначительные сведения.
«Третьи лица ни в коем случае не должны знать реквизиты вашей банковской платежной карты: ее номер, срок действия, код CVV. Кроме того, нельзя разглашать логины и пароли от интернет-банкинга и мобильных приложений, коды доступа, сеансовые ключи и другую информацию из SMS-сообщений, присылаемых банком», - напоминает финучреждение.
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