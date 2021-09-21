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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ С 1 ОКТЯБРЯ КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗЛИЦ
17:55 21.09.2021
ЗАО «Идея Банк» с 1 октября 2021 г. приостанавливает кредитование физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостанавливается прием новых кредитных заявок, а также заключение кредитных сделок с физическими лицами в отделениях банка, в Интернет-банке и Мобильном приложении.
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