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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ФИЗЛИЦ


16:47 21.09.2021

С 1 октября вступят в силу изменения в Перечень вознаграждений за операции физических лиц, проводимые Белгазпромбанком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитного учреждения, снижена стоимость выпуска основных и дополнительных расчетных карточек Mastercard World: с 45,00 до 10,00 рублей - для первой и второй (и последующей) основной расчетной карточки, а также для первой дополнительной карточки); с 45,00 до 22,00 рублей – для второй (и последующей) дополнительной карточки Mastercard World.

Для основных расчетных карточек Mastercard World вводится новое условие выпуска карточки по сниженной стоимости – при оформлении карточки в дистанционных сервисах банка плата взимается в размере 50% от размера вознаграждения за выпуск (то есть всего 5,00 рублей сроком действия на 5 лет), при этом отменяются действующие ранее условия выпуск карт Mastercard World на льготных условиях при оформлении карточки в белорусских рублях или оформлении карточки в дистанционных каналах.

Снимаются ограничения на выпуск второй (и последующей) основной расчетной карточки Cashalot, при этом вводится стоимость первой, второй (и последующей) карточки в размере 10,00 рублей.

При этом будут действовать следующие условия для получения основной карточки Cashalot на льготных условиях: бесплатный выпуск карточки с целью получения пенсии (пособия); скидка 50% при оформлении карточки в ДБО.

Вводится стоимость за выпуск первой дополнительной расчетной карточки Cashalot в размере 10,00 руб.

В связи с завершением периода начисления и уплаты вознаграждений по карточкам платежной системы UnionPay (c 12 июля по 30 сентября 2021 года) в новом Перечне вознаграждений данная норма исключена. При этом по всем операциям, совершенным в указанный период и отраженным по счету по 30 сентября, к которому эмитирована расчетная или зарплатная карточка UnionPay, выплаты cash-back будут осуществлены на действующих условиях.
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