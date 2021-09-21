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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
14:37 21.09.2021
С 1 октября 2021 года вступят в силу изменения в Перечень вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлен выпуск и перевыпуск банковских платежных карт по зарплатным проектам.
Кроме того, приостановлено оформление текущих (расчетных) банковских счетов в отделениях банка и Интернет-банке/Мобильном приложении.
Кэш-бэк и годовой (бонусный) кэш-бэк не будут начисляться по операциям с 1 октября по всем карточным продуктам.
По продукту «Супер-карта» и «Дрожжи» установлен размер процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счете в размере 0,01%.
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