ОАО «Белагропромбанк» в рамках совместной с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» программы финансовой поддержки экспорта предлагает экспортерам кредиты под ставку 11,25% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, финансирование предоставляется в белорусских рублях для приобретения сырья, товаров, материалов, комплектующих, объектов интеллектуальной собственности и иных нематериальных активов, оплаты работ и услуг, выплаты заработной платы, уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных аналогичных платежей, оплаты иных расходов в рамках осуществления текущей деятельности, направленной на экспорт. Также банком могут быть профинансированы создание (приобретение, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт) основных средств и/или приобретение нематериальных активов (франшизы) для их производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг на экспорт.

Возможная сумма финансирования – до 5 млн белорусских рублей. Срок финансирования – до 25 июля 2022 года.

Воспользоваться финансированием экспорта могут индивидуальные предприниматели, микро- и малые организации, субъекты среднего предпринимательства, которые: имеют действующий экспортный контракт (включая страны СНГ); гарантируют поступление экспортной выручки в иностранной валюте по заключенным экспортным контрактам (на период финансирования); имеют объем экспортной выручки в иностранной валюте от реализации продукции, товаров, работ, услуг (без учета НДС) за 12 предыдущих месяцев не менее 40% от общего объема выручки без учета НДС.