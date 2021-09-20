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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ РЕАЛИЗОВАЛ СДЕЛКУ ПО ЭКСПОРТНОМУ ФАКТОРИНГУ ДЛЯ ОАО «ЭЛЕМА»


10:13 21.09.2021

ОАО «Банк БелВЭБ» совместно с одним из крупнейших производителей и экспортеров женской одежды ОАО «Элема» реализовалл сделку экспортного двухфакторного факторинга без права обратного требования (регресса).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь ОАО «Элема» может регулярно получать от Банка БелВЭБ финансирование в момент отгрузки товара покупателю в Российской Федерации, увеличивать объемы экспортных поставок без риска их несвоевременной оплаты.

«Ранее инструменты двухфакторного факторинга ОАО «Элема» не практиковало в своей деятельности, хотя неоднократно мы подходили к решению данного вопроса с различными банками и финансовыми институтами, - отметил директор ОАО «Элема» Анатолий Венедиктов. - Банку БелВЭБ удалось в очень короткие сроки разрешить все вопросы, связанные с финансированием в рамках такого инструмента с одним из наших крупнейших клиентов-нерезидентов. В итоге с помощью специалистов банка мы быстро согласовали все условия факторинга с нашим контрагентом, нашли понимание по финансовому вознаграждению банка, и завершили сделку точно в срок».

Объем мирового рынка международного факторинга в 2020 году составил 520 млрд евро, при этом на долю Беларуси приходиться только 290 млн евро. Более активное использование данного инструмента финансирования позволит в долгосрочной перспективе увеличить объем рынка международного факторинга в республике, защитить экспортеров на иностранных рынках, а также предоставить плечо финансовой помощи для импортеров Беларуси.
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