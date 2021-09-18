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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИДЕЯ БАНК ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ С 1 ОКТЯБРЯ


18:06 20.09.2021

В связи с реорганизацией Идея Банка и началом его присоединения к МТБанку с 1 октября 2021 года прекращается выпуск и обслуживание всех платежных карт, выпущенных ЗАО «Идея Банк».

В частности, основные отличия МТБанка и Идея Банка по зарплатным проектам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Идея Банка, в МТБанке для каждого зарплатного договора будет открыт отдельный счет 3812… для перечисления основных выплат.

Комиссия за перечисление платежей по зарплатному проекту удерживается банком автоматически при наличии активного текущего счета у клиента в МТБанке, либо перечисляется клиентом самостоятельно при отсутствии текущего счета в банке или недостаточности средств на нем для уплаты комиссии.

Список для зачисления пронимается только через СДБО. При этом список для зачисления оформляется всегда вне зависимости от количества сотрудников, которым производится выплата.

При создании списка в СДБО обязательно указывается номер зарплатного договора, открытого в МТБанке, а также номер транзитного счета 3812…, указанный в зарплатном договоре.
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