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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
17:30 20.09.2021
С 1 октября 2021 года вступают в силу изменения в Перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются переводов с карты на карту по номеру карты.
Так, для р2р переводов с карт Альфа-Банка на карты банков-резидентов страны, а также между картами банков-резидентов страны определен тариф 1% от суммы перевода + 0,50 BYN.
Для р2р переводов с карт Альфа-Банка на карты банков-нерезидентов страны определен тариф 1% от суммы перевода + 3 BYN.
Кроме того, внесены изменения в переводы с карты на карту по номеру телефона.
В частности, для р2р переводов с карт Альфа-Банка, а также с карт банков-резидентов страны определен тариф 1% от суммы перевода + 0,50 BYN.
Следует отметить, что комиссия берется за переводы на карту любого банка страны, в том числе и при переводе на карты Альфа-Банка.
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