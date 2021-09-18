С 1 октября 2021 года вступают в силу изменения в Перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются переводов с карты на карту по номеру карты.

Так, для р2р переводов с карт Альфа-Банка на карты банков-резидентов страны, а также между картами банков-резидентов страны определен тариф 1% от суммы перевода + 0,50 BYN.

Для р2р переводов с карт Альфа-Банка на карты банков-нерезидентов страны определен тариф 1% от суммы перевода + 3 BYN.

Кроме того, внесены изменения в переводы с карты на карту по номеру телефона.

В частности, для р2р переводов с карт Альфа-Банка, а также с карт банков-резидентов страны определен тариф 1% от суммы перевода + 0,50 BYN.

Следует отметить, что комиссия берется за переводы на карту любого банка страны, в том числе и при переводе на карты Альфа-Банка.