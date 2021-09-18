С 20 сентября 2021 года ОАО «Банк Дабрабыт» изменяет размер процентных ставок по вновь заключаемым (переоформляемым на новый срок) договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вклада «Цудоўны» и «Добры месяц» со сроком размещения 35 дней ставка установлена в размере 14,5%.

Для вклада «Хуткi» со сроками размещения 2 месяца – 14,7%, от 3 до 5 месяцев – 16,5%, 6 месяцев – 17,5%.