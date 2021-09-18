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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВЫДАЧУ ON-LINE-КРЕДИТОВ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
15:34 20.09.2021
С 20 сентября 2021 года в линейке продуктов ОАО «Белгазпромбанк» для малого бизнеса вновь становятся доступными ON-LINE-кредиты, сообщает пресс-служба банка.
Подробная информация об условиях финансирования и инструкции по оформлению ON-LINE – кредитов размещена нас сайте банка.
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