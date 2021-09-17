ЗАО «Идея Банк» приостановило заключение новых договоров по ряду вкладов для физлиц.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 20 сентября 2021 года приостановлено заключение новых договоров банковских вкладов (депозитов) на условиях следующих продуктов: «Онлайн 1 безотзывный» в национальной валюте, «Фирменный онлайн 1 безотзывный» в национальной валюте, «Валютный онлайн 1 безотзывный» в евро и долларах США, а также «Валютный фирменный онлайн 1 безотзывный» в евро и долларах США.

Кроме того, с 1 октября 2021 года приостанавливается заключение новых договоров банковских вкладов (депозитов) на условиях следующих продуктов:

«Онлайн 2 безотзывный» в национальной валюте;

«Фирменный онлайн 2 безотзывный» в национальной валюте;

«Онлайн 3 безотзывный» в национальной валюте;

«Фирменный онлайн 3 безотзывный» в национальной валюте;

«Онлайн 6 безотзывный» в национальной валюте;

«Фирменный онлайн 6 безотзывный» в национальной валюте;

«Онлайн 13 безотзывный» в национальной валюте;

«Фирменный онлайн 13 безотзывный» в национальной валюте;

«Валютный онлайн 2 безотзывный» в евро и долларах США;

«Валютный фирменный онлайн 2 безотзывный» в евро и долларах США.