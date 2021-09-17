ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 20 сентября 2021 года изменяет процентные ставки по вкладам физических лиц в белорусских рублях по отзывным и безотзывным депозитам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с общими тенденциями рынка незначительно снижаются процентные ставки по безотзывным депозитам в белорусских рублях на срок 95 дней и отзывным депозитам в белорусских рублях на все сроки.

При размещении средств сроком на 95 дней ставки по безотзывным вкладам составят 12,50% годовых при оффлайн размещении, 12,60% годовых - при онлайн размещении.

Ставки по отзывным депозитам в белорусских рублях на сроки 65 дней, 95 дней, 190 дней, 395 дней и 3 года составят 11,10%, 12,10%, 12,10%, 12,10% и 12,10% годовых соответственно.

Наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении онлайн-депозитов "ВТБ-Enter" на срок 190 дней. Ставка по данному депозиту составит 19,76% годовых.

Изменения касаются только вновь открываемых вкладов.