|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ И ПАНАФРИКАНСКИЙ БАНК EBID ПОДПИСАЛИ БАЗОВОЕ КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
09:53 20.09.2021
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и панафриканский банк ECOWAS Bank for Investment and Development (EBID) 17 сентября 2021 года заключили базовое кредитное соглашение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, соглашение предусматривает открытие кредитной линии панафриканскому банку для финансирования белорусских поставок в страны Западной Африки.
«Подписание соглашения послужит надежным фундаментом с целью обеспечения стран Западной Африки белорусской сельскохозяйственной и иной техникой за счет финансирования поставок банками», - отметил председатель правления Банка развития Александр Егоров.
В свою очередь президент EBID проинформировал о готовности использовать экспортные кредиты для покрытия нужд африканских компаний в белорусских товарах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.09.2021
Курсы в банках
на 20.09.2021
Конвертация в банках
на 20.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте