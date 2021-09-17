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БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ И ПАНАФРИКАНСКИЙ БАНК EBID ПОДПИСАЛИ БАЗОВОЕ КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

09:53 20.09.2021 ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и панафриканский банк ECOWAS Bank for Investment and Development (EBID) 17 сентября 2021 года заключили базовое кредитное соглашение. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, соглашение предусматривает открытие кредитной линии панафриканскому банку для финансирования белорусских поставок в страны Западной Африки. «Подписание соглашения послужит надежным фундаментом с целью обеспечения стран Западной Африки белорусской сельскохозяйственной и иной техникой за счет финансирования поставок банками», - отметил председатель правления Банка развития Александр Егоров. В свою очередь президент EBID проинформировал о готовности использовать экспортные кредиты для покрытия нужд африканских компаний в белорусских товарах.