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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОТДЕЛЕНИЕ ПРИОРБАНКА В ЖОДИНО МЕНЯЕТ ФОРМАТ РАБОТЫ
17:34 17.09.2021
С 3 октября 2021 года отделение «Приорбанк» ОАО в Жодино (пр-т Ленина, 22) перейдет на дистанционный формат работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты клиенты смогут совершать необходимые операции через: банкомат, платежно-справочный терминал, интернет-банк или мобильное приложение, интернет-банк или мобильное приложение, контакт-центр.
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