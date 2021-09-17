БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОТДЕЛЕНИЕ ПРИОРБАНКА В ЖОДИНО МЕНЯЕТ ФОРМАТ РАБОТЫ

17:34 17.09.2021 С 3 октября 2021 года отделение «Приорбанк» ОАО в Жодино (пр-т Ленина, 22) перейдет на дистанционный формат работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты клиенты смогут совершать необходимые операции через: банкомат, платежно-справочный терминал, интернет-банк или мобильное приложение, интернет-банк или мобильное приложение, контакт-центр.