«Франсабанк» ОАО с 17 сентября 2021 года изменило процентные ставки по вкладам для физлиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для безотзывного вклада «Верный расчет» и безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 45 дней ставка составляет 15,0% годовых, на 95 дней - 16,0% годовых, на 185 дней - 18,0% годовых.

Для безотзывного вклада «Комфортный» на 95 дней - 16,0% годовых; на 125 дней - 17,0% годовых, на 185 дней - 18,0% годовых, на 275 дней - 19,0% годовых, а для безотзывного онлайн-вклада «Комфортный» на 95 дней - 16,0% годовых, на 185 дней - 18,0% годовых.

Для отзывного вклада «Результативный» на 45 дней ставка установлена в размере 14,0% годовых, на 95 дней - 15,0% годовых, на 185 дней - 16,0% годовых.