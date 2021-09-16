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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ УЧАСТНИЦ КЛУБА «ЛЕДИ»


10:16 17.09.2021

Беларусбанк предлагает участницам Клуба «Леди» кредит на специальных условиях.

«Недавно мы говорили о развитии Клуба «Леди» и его преимуществах, а сегодня готовы предложить новый кредитный продукт с приятными бонусами. Возможность оформления заявки на кредит в любое удобное время, не выходя из дома, позволит нашим прекрасным дамам с легкостью решить все финансовые вопросы и уделить больше времени семье и своему развитию», – отметила заместитель председателя правления Светлана Кожекина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит предоставляется на срок до 3 лет без поручителей. Оформить его можно как в отделении банка, так и в любом из каналов ДБО.

Приятным бонусом станет пониженная процентная ставка: 21,5% – при подаче заявки на кредит в каналах ДБО; 22,5% – при подаче заявки в отделении банка.
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