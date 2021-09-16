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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК СНИЖАЕТ КОМИССИЮ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»


17:46 16.09.2021

В ОАО «Белинвестбанк» международные переводы «Золотая корона» можно отправить еще в три страны - Румынию, США и Непал.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до конца года также снижена комиссия на отправку денежных средств в Украину. Тариф составит 0,5% от суммы перевода.

Для того, чтобы отправить перевод в Румынию, США или Непал, необходимо обратиться в любое подразделение Белинвестбанка, в котором осуществляется обслуживание по системе «Золотая Корона».

Отправителю необходимо будет указать страну и населенный пункт, где планируют получать перевод, данные самого получателя, предоставить собственный паспорт и подписать заявление на отправку денежных средств. Следует также помнить, что тариф для каждой страны свой.

В случае, если денежный перевод нужно отправить в Румынию, комиссия составит 1% от суммы независимо от его размера. Валюта выдачи – евро.

Если получатель денежных средств находится в Непале, то перевод осуществляется в долларах США. Тариф составляет 1% от суммы перевода, но не менее 5 USD.

В этой же валюте осуществляются переводы в США. При отправке необходимо будет оплатить комиссию в размере 1,5% от суммы.
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