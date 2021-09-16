БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ОТКРЫЛ НОВЫЕ ПУНКТЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ В МИНСКЕ И ГРОДНО

17:00 16.09.2021 ЗАО «РРБ-Банк» 16 сентября 2021 года открыло пункты обмена валют (ПОВ) в Минске и Гродно. Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Минске пункт обмена валюты находится на проспекте Дзержинского, 91 (ТЦ АЛМИ), в Гродно - на улице Огинского, 22.