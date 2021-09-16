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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ РЕШЕНИЕ СНИЗИТСЯ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
16:22 16.09.2021
С 27 сентября 2021 года вступят в силу изменения в Перечень ставок вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО «Банк «Решение» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снижен размер вознаграждения за оказание услуг по регистрации валютных договоров и предоставлению документов/информации об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам на веб-портале НБ РБ.
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