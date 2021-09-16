С 27 сентября 2021 года вступят в силу изменения в Перечень ставок вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО «Банк «Решение» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снижен размер вознаграждения за оказание услуг по регистрации валютных договоров и предоставлению документов/информации об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам на веб-портале НБ РБ.