БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОТДЕЛЕНИЕ АЛЬФА-БАНКА В БАРАНОВИЧАХ МЕНЯЕТ АДРЕС

15:20 16.09.2021 Отделение ЗАО «Альфа-Банк» «На Ленина» и УРМ отделения «На Ленина» в Барановичах (ул. Ленина, д. 13-2) переезжает на пл. Ленина, д. 1/3. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новое отделение начнет свою работу с 20 сентября 2021 года.