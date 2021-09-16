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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОТДЕЛЕНИЕ АЛЬФА-БАНКА В БАРАНОВИЧАХ МЕНЯЕТ АДРЕС
15:20 16.09.2021
Отделение ЗАО «Альфа-Банк» «На Ленина» и УРМ отделения «На Ленина» в Барановичах (ул. Ленина, д. 13-2) переезжает на пл. Ленина, д. 1/3.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новое отделение начнет свою работу с 20 сентября 2021 года.
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