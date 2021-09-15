ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЕТ С 1 ОКТЯБРЯ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КАПИТАЛА ДЛЯ БАНКОВ И НКФО


13:02 16.09.2021

Национальный банк повысил минимальные размеры нормативного капитала банков и небанковских кредитно-финансовых организаций (НКФО), которые будут действовать с 1 октября 2021 г.

Согласно размещенной на официальном сайте Нацбанка информации, действовавший с 1 июня по 30 сентября минимальный размер нормативного капитала для банков увеличен с Br66,00 млн до Br66,66 млн.

Минимальный размер нормативного капитала небанковской кредитно-финансовой организации (НКФО), которые имеют право осуществлять кассовое обслуживание физлиц и юрлиц, менять валюту, покупать и продавать драгметалы и камни, предоставлять банковские ячейки и также заниматься перевозкой денег и ценностей, повышен с Br0,71 млн до Br0,72 млн.

Для НКФО с дополнительным правом привлечения средств на депозиты нормативный капитал повышен с Br3,66 млн до Br3,70 млн.

Для НКФО с правом выдачи банковских гарантий, трастового управления и факторинга – с Br7,36 млн до Br7,43 млн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.09.2021
валюта курс
EUR 2.9464
USD 2.4924
RUB 3.4260
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9464 -0.0063
USD 2.4924 -0.0057
RUB 3.4260 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9250 2.9300
USD 2.4820 2.4870
RUB 3.4200 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 16.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1810
EUR/RUB 85.4000 85.7500
USD/RUB 72.4500 72.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте