|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРОФИНАНСИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ ДЕГАЗАЦИИ НА ПОЛИГОНЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
10:54 16.09.2021
Новый экопроект профинансировал Белинвестбанк в рамках реализации своей «зеленой» политики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, строительство станции дегазации на полигоне для твердых бытовых (коммунальных) отходов станет возможным благодаря инструментам торгового финансирования, предоставленных Первым ЭкоЛогичным банком. Станция появится на полигоне твердых бытовых отходов «Тростенецкий» и твердых коммунальных отходов «Тростенец» под Минском. Она позволит уменьшить неконтролируемые объемы выбросов парниковых газов и получить экологически чистую электроэнергию.
Следует отметить, что это не первый проект по строительству систем сбора и утилизации биогаза, профинансированный Белинвестбанком. Целью подобных проектов является эффективное извлечение и утилизация газа, который образуется на свалках в результате разложения захороненных органических отходов. Неизбежное попадание его в атмосферу сопровождается выбросами загрязняющих органических веществ.
Экстракция свалочного газа на полигоне под Минском будет осуществляться через систему горизонтальных дренажных каналов. В дальнейшем газ будет использоваться в качестве топлива для поршневых установок, вырабатывающих электрическую энергию. Это означает, что в результате реализации проекта, кроме минимизации воздействия свалок на природную среду, повысится доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны.
Кроме того, реализация данного проекта сократит неконтролируемые выбросы в атмосферу Минска метана – парникового газа. А это значит, будет способствовать повышению экологической безопасности страны.
Напомним, с 1 июня 2021 года первый ЭкоЛогичный банк страны расширил возможности финансирования для еco-friendly компаний. Ресурсы, предоставляемые Белинвестбанком, могут быть направлены на внедрение энергоэффективных решений в деятельность организации, энергосбережение, а также реализацию проектов в области возобновляемой энергии. Реализация экологичных проектов представителей микро-, малого, среднего, крупного и крупнейшего бизнеса осуществляется с привлечением инструментов торгового финансирования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.09.2021
Курсы в банках
на 16.09.2021
Конвертация в банках
на 16.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте