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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ПРОФИНАНСИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ ДЕГАЗАЦИИ НА ПОЛИГОНЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ


10:54 16.09.2021

Новый экопроект профинансировал Белинвестбанк в рамках реализации своей «зеленой» политики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, строительство станции дегазации на полигоне для твердых бытовых (коммунальных) отходов станет возможным благодаря инструментам торгового финансирования, предоставленных Первым ЭкоЛогичным банком. Станция появится на полигоне твердых бытовых отходов «Тростенецкий» и твердых коммунальных отходов «Тростенец» под Минском. Она позволит уменьшить неконтролируемые объемы выбросов парниковых газов и получить экологически чистую электроэнергию.

Следует отметить, что это не первый проект по строительству систем сбора и утилизации биогаза, профинансированный Белинвестбанком. Целью подобных проектов является эффективное извлечение и утилизация газа, который образуется на свалках в результате разложения захороненных органических отходов. Неизбежное попадание его в атмосферу сопровождается выбросами загрязняющих органических веществ.

Экстракция свалочного газа на полигоне под Минском будет осуществляться через систему горизонтальных дренажных каналов. В дальнейшем газ будет использоваться в качестве топлива для поршневых установок, вырабатывающих электрическую энергию. Это означает, что в результате реализации проекта, кроме минимизации воздействия свалок на природную среду, повысится доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны.

Кроме того, реализация данного проекта сократит неконтролируемые выбросы в атмосферу Минска метана – парникового газа. А это значит, будет способствовать повышению экологической безопасности страны.

Напомним, с 1 июня 2021 года первый ЭкоЛогичный банк страны расширил возможности финансирования для еco-friendly компаний. Ресурсы, предоставляемые Белинвестбанком, могут быть направлены на внедрение энергоэффективных решений в деятельность организации, энергосбережение, а также реализацию проектов в области возобновляемой энергии. Реализация экологичных проектов представителей микро-, малого, среднего, крупного и крупнейшего бизнеса осуществляется с привлечением инструментов торгового финансирования.
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