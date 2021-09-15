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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛИ СЕРВИС P2P-ПЕРЕВОДОВ ДЛЯ РРБ-БАНКА
17:56 15.09.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» в партнерстве с РРБ-Банком запустило сервис р2р-переводов с карты на карту, а также по номеру телефона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отправить перевод могут владельцы карточек платежных систем Masterсard, Visa и БЕЛКАРТ любого банка Беларуси.
Деньги зачисляются на счет получателя – также держателя карточки платежных систем Mastercard или Visa любого белорусского банка. Получателю на номер телефона придет SMS со ссылкой для ввода номера своей карточки и зачисления перевода.
Ознакомиться с работой сервиса можно на сайте банка.
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