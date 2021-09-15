ОАО «Банк БелВЭБ» в партнерстве с РРБ-Банком запустило сервис р2р-переводов с карты на карту, а также по номеру телефона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отправить перевод могут владельцы карточек платежных систем Masterсard, Visa и БЕЛКАРТ любого банка Беларуси.

Деньги зачисляются на счет получателя – также держателя карточки платежных систем Mastercard или Visa любого белорусского банка. Получателю на номер телефона придет SMS со ссылкой для ввода номера своей карточки и зачисления перевода.

Ознакомиться с работой сервиса можно на сайте банка.