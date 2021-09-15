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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
16:08 15.09.2021
«Франсабанк» ОАО с 15 сентября 2021 г. повысило процентные ставки по вкладам для физлиц в российских рублях.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по отзывному вкладу «Результативный» на 95 дней ставка увеличена до 7,5% годовых, на 185 дней – до 7,75% годовых.
Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 95 дней ставка выросла до 7,5% годовых, на 185 дней – до 7,75% годовых.
Для безотзывного вклада «Комфортный» на 95 дней - 7,5% годовых, на 185 дней - 7,75% годовых.
Для безотзывного онлайн-вклада «Комфортный» на 95 дней - 7,5% годовых, на 185 дней - 7,75% годовых.
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