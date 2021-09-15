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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ НАЧНЕТ ПРИВЛЕКАТЬ ДЕПОЗИТЫ ОТ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
15:22 15.09.2021
С 17 сентября 2021 года в ОАО «Банк БелВЭБ» изменятся правила заключения, исполнения и прекращения договоров банковского вклада (депозита) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются определения в правилах норм, позволяющих привлекать денежные средства во вклады (депозиты), в том числе и от небанковских кредитно-финансовых организаций. В частности, Банк БелВЭБ сможет привлекать вклады (депозиты) от небанковских кредитно-финансовых организаций.
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