С 17 сентября 2021 года в ОАО «Банк БелВЭБ» изменятся правила заключения, исполнения и прекращения договоров банковского вклада (депозита) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются определения в правилах норм, позволяющих привлекать денежные средства во вклады (депозиты), в том числе и от небанковских кредитно-финансовых организаций. В частности, Банк БелВЭБ сможет привлекать вклады (депозиты) от небанковских кредитно-финансовых организаций.