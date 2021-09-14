С начала реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса, с августа 2015 года, Беларусбанк профинансировал порядка 7000 бизнес-инициатив на сумму 13 млрд рублей. Об этом заявил директор департамента корпоративного бизнеса Беларусбанка Сергей Пась.

По его словам, благодаря развитой инфраструктуре, доступности услуг во всех регионах страны, надежности и комплексному подходу к обслуживаю бизнеса банк занимает лидирующие позиции на рынке банковских услуг.

«Банк всегда занимает активную позицию и поддерживает участие в мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего бизнеса в республике. Своим клиентам мы предоставляем широкую линейку транзакционных продуктов на любой бизнес-аппетит, обеспечивая оперативность проведения расчетов и платежей», - подчеркнул Сергей Пась.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на сегодня на обслуживании в банке находится более 90 тыс. клиентов, из них 75% субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для сохранения возможности оказания кредитной поддержки субъектам МСБ по доступным ставкам банком постоянно проводится работа по применению различных инструментов и привлечению ресурсов для финансирования проектов предпринимательства. Банк индивидуально подходит к каждому обращению клиента, в том числе по вопросу обслуживания кредитной задолженности.

Кроме традиционных банковских услуг банк предлагает услуги организаций банковского холдинга – лизинг, консалтинговые услуги, брокерское обслуживание.

На протяжении многих лет «Беларусбанк» проводит работу по повышению финансовой грамотности, поддержке бизнес-инициативы