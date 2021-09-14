ЗАО «РРБ–Банк» с 15 сентября 2021 года повышает размер процентных ставок по открываемым вкладам физических лиц в долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам «Европейский на 2 года лояльный», «Безотзывный на 13 месяцев», «RRB-online USD 24 капитализация» и «RRB-online USD 24 проценты на счет» ставка повышается до 5,5% годовых.

По депозиту «Безотзывный на 7 месяцев» – до 4,6% годовых.