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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БОЛЕЕ 30 ТЫС. УЧАЩИХСЯ ВУЗОВ СТАЛИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ СТУДЕНЧЕСКОЙ КАРТОЧКИ БЕЛАРУСБАНКА
10:00 15.09.2021
Более 30 тыс. студентов из 20 высших учебных заведений по всей стране уже имеют Студенческую карточку Visa Classic Беларусбанка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, Студенческая карточка - это мани-бэк 5% на покупки через Aliexpress, снятие денежных средств за границей без комиссии, скидки на покупки у партнеров банка, возможность перевода денег на Студенческую карточку с любой карточки Беларусбанка без комиссии.
Кроме того, банк возобновил выдачу кредитов на обучение владельцам Студенческой карточки. Кредит может оформить как сам обучающийся, так и член его семьи - один из родителей (усыновителей, попечителей), супруг или родственники при наличии постоянного источника доходов.
Помимо этого, Беларусбанк совместно с life:) подготовил для держателей Студенческих карточек бонус: получение SIM-карты life:) с тарифом Шейк Мини на специальных условиях - абонентской платой на протяжении года всего 6 рублей в месяц вместо 11.90 рублей, зачисление 6 рублей на бонусный счёт life:) при активации SIM-карты, промокод от life:) на бесплатную подписку Яндекс.Плюс на 90 дней.
Получить SIM-карту можно в высшем учебном заведении либо в салоне продаж life:). Подробнее ознакомиться с информацией о тарифном плане и салонах продаж life:), в которых можно получить SIM-карту на специальных условиях, можно здесь. Количество SIM-карт ограничено.
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