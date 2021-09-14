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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ГОТОВ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ ПО РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ СЕКТОРАЛЬНЫХ САНКЦИЙ


17:15 14.09.2021

ОАО «Банк БелВЭБ» готов делиться опытом по работе в условиях секторальных санкций. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Тарас Надольный во время презентации «Сотрудничество с белорусскими банками в условиях секторальных санкций».

Как сообщает пресс-служба банка, онлайн-мероприятие было организовано Банком БелВЭБ совместно с Национальным банком Беларуси и прошло с участием представителей Всемирного банка, Государственного банка развития Китая, Банка Харбина, Банка развития Республики Беларусь, Белагропромбанка, белорусских и китайских организаций, дипломатических представительств и др.

Специалисты Банка БелВЭБ представили кейс 8-летнего опыта работы в условиях секторальных санкций и поделились актуальными наработками по межбанковскому сотрудничеству с КНР.

Директор департамента развития корпоративного бизнеса Банка БелВЭБ Александр Кашлач и руководитель проекта Департамента операций на финансовых рынках Банка БелВЭБ Юлия Семенова представили особенности и преимущества работы с банком в области торгового финансирования и расчетного бизнеса, в том числе на китайском направлении.

Внимание участников семинара было обращено на то, что секторальные санкции в отношении Банка БелВЭБ предусматривают лишь ограничения в предоставлении долгосрочного финансирования со стороны физических и юридических лиц США по отношению к долговым обязательствам сроком финансирования более 14 дней. Также данное ограничение распространяется на выпуск акций и облигаций (и любую другую форму расширения капитала. Все остальные операции разрешены.

«Из накопленного за время работы в санкционном режиме опыта мы вынесли одно золотое правило: китайские банки всегда более лояльны там, где в реализации внешнеторгового контракта проявляют интерес не только белорусское предприятие и белорусский банк, как провайдер ее интересов, но и китайская компания. В сложившихся непростых условиях именно совместные действия в одном направлении являются краеугольным камнем успеха», - отметил Александр Кашлач.

Руководитель проекта управления развития экосистемы Банка БелВЭБ, посол Беларуси в КНР в 2016-2020 гг., профессор, доктор экономических наук Кирилл Рудый напомнил, что Беларусь и Китай сталкивались с санкциями не раз. Санкции не спрячешь, с ними партнерам нужно научиться работать и сотрудничать дальше. При этом, по его мнению, главное условие успеха – открытость.

Специалист считает, что сегодня вновь актуальными становятся расчеты в национальных валютах, возобновление СВОП-соглашения между центробанками Беларуси и Китая для краткосрочного финансирования торговли, использование блокчейн-технологий, финансовых криптоплатформ.
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